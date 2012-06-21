Завершується 2020 рік, який окрім багатьох викликів, приніс кардинальні й давно назрілі зміни в адміністративно-територіальному устрої нашої країни. На Харківщині в межах децентралізації влади згідно з Перспективним планом було утворено 57 об’єднаних територіальних громад. На основі 27 районів та семи міст обласного значення створено сім укрупнених районів. Більшість із них писатимуть історію з чистого аркуша, не маючи ні практичного досвіду, ні підготовлених належно кадрів у виконавчих структурах. І тут важливу роль мають відіграти місцеві депутати — такі, як Анатолій Русецький. На Харківщині він має репутацію одного з найкомпетентніших депутатів обласної ради та великого прихильника розвитку громад через посилення власного потенціалу.