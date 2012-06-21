957,5 мільйона гривень становила із грудня 2019-го по листопад 2020 року загальна сума компенсації для аграріїв, які скористалися програмою «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (25%)».
«По таку підтримку звернулося 7260 сільгоспвиробників, зокрема 5180 фермерських господарств. Загалом було придбано 14 946 одиниць с/г техніки та обладнання на понад 3,8 мільярда гривень. Це яскравий приклад ефективності програми, якою аграрії й фермери охоче користуються», — коментує очільник Мінекономрозвитку Ігор Петрашко.
Найбільший попит підтримка має в Полтавській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській та Київській областях. Завдяки цьому аграрії можуть підготуватися до майбутніх польових робіт, оновити техніку тощо. Програму акцентовано саме на вітчизняній техніці, повідомляє пресслужба відомства. Адже це стимулює розширення товарних позицій, зростання виробництва, сприяє створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів і залученню інвестицій в АПК.