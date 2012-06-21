У країні розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей посіяли 106,3 тис. га, або 1% прогнозу. Господарства Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% прогнозу) ярих культур, з яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис. га вівса.

За попередніми даними областей, площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га — на 378 тис. га більше, ніж торік, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових прогнозують на площі 7,6 млн га, соняшнику — на рівні 5,4 млн га, сої — 1,4 млн га, цукрових буряків — приблизно 223 тис. га. За даними Держстату, озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га.