Торік 70 мільйонів тонн урожаю були рекордними. Україна виробляє аграрної продукції на 850 мільярдів гривень та експортувала на 18,6 мільярда доларів тільки за 2018 рік. Частка присутності української продукції на ринках Європи зросла до 33,5%. На цьому акцентував перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час 31-ї Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2019».
«З 2017 року уряд започаткував унікальну програму державної підтримки виробників сільгосптехніки. Це дало змогу виробникам отримати часткову компенсацію вартості продукції, тобто зробити її кінцеву вартість привабливішою саме для українських фермерів», — цитує слова урядовця пресслужба Мінекономрозвитку.
Два роки тому у програмі брали участь 40 підприємств, тепер їх 163. На старті було 800 найменувань техніки, нині — майже 11 400. Техніку виробляють 200 заводів. З 35 до 55% зростає локалізація виробництва, торік створено 5000 нових робочих місць, а до бюджету надійшло 1,6 мільярда гривень податків.