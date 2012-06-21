Тиск та спроба рейдерського захоплення групи компаній «Овостар Юніон» підриває довіру іноземних інвесторів до подальших інвестицій в економіку України та шкодить інвестиційному клімату країни.

Як повідомляє «РБК-Україна», про це заявили представники «Всеукраїнського аграрного форуму» на своєму офіційному сайті.

У заяві зазначається, що, починаючи з 2020 року, «Овостар Юніон» перебуває під тиском ФК «Фінгруп Фактор», захищаючи свої інтереси у суді та у кримінальних провадженнях.

У ВАФ також стверджують, що бенефіціари «Фінгруп Фактор» (Василь та Євген Астіони, – ред.) здійснюють тиск на акціонерів і менеджмент компанії «Овостар», змушуючи викупити майнові права вимоги за кредитом, отриманим попереднім власником активів у банку «Надра», який наразі перебуває в стані банкрутства.

Оскільки до складу інвесторів «Овостар Юніон» входять великі міжнародні інвестори, у тому числі – канадський фінансовий холдинг FAIRFAX, інформація про рейдерську атаку дійшла до посольства Канади в Україні, яке надіслало ноту до профільних міністерств України та Офісу генпрокурора із проханням про захист іноземних інвестицій, йдеться у повідомленні ВАФ.

Учасники ВАФ теж ухвалили рішення звернутися із заявою до представників суддівського корпусу, органів прокуратури та представників державної влади.

«Група «Овостар Юніон» – є одним із найбільших виробників курячих яєць України та одним з основних бюджетоутворюючих платників податків у своїх регіонах, надаючи понад 1500 робочих місць у сільській місцевості України. Тож внаслідок таких незаконних дій постраждають як робітники підприємства, так і територіальні громади, видатки яких фінансуються шляхом податків групи. А зменшення виробництва соціально важливої продукції групи призведе до росту цін та є загрозою продовольчій безпеці країни», – зазначають в спілці.

Нагадаємо, Ovostar Union – публічна компанія, акції якої належать великим міжнародним інституційним інвесторам з Канади та інших країн.

«Овостар» входить до п'ятірки найкращих виробників яєць у Європі. Канадський інвестор групи, Fairfax Holdings, має ринкову капіталізацію 14,31 млрд доларів, та інвестував в Україну понад 500 млн доларів.

Об’єктом суперечки є одне із підприємств групи – ТОВ «Овостар», а саме його майновий комплекс та земельна ділянка розташовані у Макарівському районі Київської області.

Компанія придбала ці активи у 2018 році та на їх базі побудувала завод із виробництва яєчних продуктів. У 2020 році ФК «Фінгруп Фактор» придбала право вимоги по кредитній заборгованості колишнього власника цього активу – ЗАТ «Макарово» з дисконтом 97 % – і хоче змусити акціонерів «Овостар» придбати права вимоги до за кредитом ПАТ «КБ «Надра».

Раніше «Союз птахівників України» також підтримав компанію «Овостар», опублікувавши відкриту заяву щодо цієї ситуації.

Наразі справа слухається у Північному апеляційному господарському суді.