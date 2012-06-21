Кабінет Міністрів удосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств, тому відтепер аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами чергового засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство», – зазначив Шмигаль.

За його словами, йдеться про збільшення розміру державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

Прем'єр підкреслив, що це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств.