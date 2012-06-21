Експортне портфоліо українського аграрного сектору оновили Міністерство аграрної політики та продовольства разом із представниками Офісу підтримки реформ (RST). Презентація портфоліо відбулася в межах ювілейної ХХХ Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2018 під час експортної панельної дискусії Ukraine: time to grow!/«Україна: час зростати!» Модератором заходу виступала заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
«Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної та харчової продукції в усіх регіонах світу, але питання диверсифікації товарної та географічної структури залишається пріоритетом нашої діяльності. Оновлена версія експортного портфоліо нашого АПК — чудова презентація товарів, які ми на сьогодні можемо запропонувати на світовому ринку», — цитує прес-служба відомства слова посадовця.
Оновлена публікація містить актуалізовану статистику щодо аграрної торгівлі України, в якій відображено найважливіші ринки збуту, динаміку розвитку українського експорту за останні сім років, експортний потенціал товару, кількість українських експортерів цього продукту та важливі контакти секторальних асоціацій та об’єднань. «Оновлена версія експортного портфоліо матиме такий самий попит, як і наша попередня публікація, що успішно використовували для презентації галузі в багатьох країнах», — резюмувала Ольга Трофімцева.