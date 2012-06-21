ТОВ «Агрофірма «Пісчанська», що у Харківській області, планує встановити біогазове обладнання з переробки сільськогосподарських і тваринницьких відходів для отримання теплової й електричної енергії.
Про це в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer розповів головний ветеринарний лікар Костянтин Джуман, інформує AgroTimes.
«Біогаз із гною також дозволяє суттєво заощадити на мінеральних добривах, — підкреслив він. — Підраховано, що одна дійна корова залежно від породи дає від 30 до 70 кг гною на день, а виробництво біогазу з тонни гною становить у середньому 20 кубометрів».
Опалення в корівнику потрібно не так дорослим тваринам, як новонародженим телятам, зауважив Костянтин Джуман. «У перші дні життя ми утримуємо їх під інфрачервоною лампою. А все інше поголів'я вирощуємо так званим холодним способом, тобто без опалення», — уточнив головний ветеринар агрофірми «Пісчанська».
Тварина поїдає корму більше, 20% енергії йде на обігрів, а 80% — на продуктивність, і тому в холодний період року господарство зазвичай отримує більше молока.
ДОВІДКА «УК»
Агрофірма «Пісчанська» — найбільший виробник молока ґатунку екстра в Харківській області. Молоко реалізує на Кременчуцький міськмолокозавод (ТМ «Данон»), комбінат «Придніпровський» (ТМ «Злагода»), «Сандору», Харківський молочний комбінат тощо. Має статус племінного репродуктора з розведення ВРХ чорно-рябої породи, а також здійснює голштинізацію. Наразі в господарстві 98% корів чистокровної голштинської породи. Агрофірма також вирощує зернові й виробляє насіння.