На базі Національного університету біоресурсів і природокористування України пройшло засідання президії Асоціації працівників вищих аграрних закладів освіти «Агроосвіта», присвячене актуальним проблемам їхнього функціонування. Для обговорення шляхів розвитку, спільних ідей в нинішній кризовий час зібралися керівники 22 вишів та 106 коледжів і технікумів з майже всіх регіонів України, зокрема Білоцерківського, Миколаївського і Сумського НАУ, Полтавського ДАУ, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького та інших. В роботі взяв участь і на той час т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет. Свою позицію озвучили також представники НААН України та Українського клубу аграрного бізнесу.

Ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко запропонував обговорити наболілі питання функціонування аграрних навчальних закладів, зокрема земельне питання, недопущення їх обезземелення (завдяки спільним зусиллям сьогодні з ВНЗ не стягують податок на землю), функціонування закону «Про фахову передвищу освіту», який Президент України підписав одним із перших. Йшлося і про введення ЗНО для всіх випускників коледжів, що руйнує нинішню ступеневу освіту, змушує педколективи скорочувати професійну підготовку, перенесення обов’язковості складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу в магістратуру хоча б на два роки, фінансову автономію, проведення закупівель, тендерні процедури, особливо для навчально-дослідних господарств, можливість отримання кредитів, участь в державних цільових програмах. Хоча проблем набагато більше.

Сергій Шкарлет, який уважно вислухав думки та пропозиції ректорів і виробничників, підкреслив: з аграрним сектором, який навіть за нинішніх непростих умов демонструє високу результативність, та вищою освітою, що готує для нього кадри, сьогодні не рахуватися не можна, і акцентував на необхідності забезпечення якісного освітнього продукту.

Учасники засідання звернулися до Президента України з пропозицією якнайшвидшого призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. І вітають його з цим призначенням.

Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»