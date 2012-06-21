Нагадаємо, що кількома днями раніше видання Edaily, посилаючись на обізнані галузеві джерела, повідомило про те, що Hyundai Motor передав компанії Kia повноваження щодо співпраці з Apple в рамках створення електрокара. Ці чутки пішли Kia на користь, оскільки на їх фоні акції компанії підскочили.

Так, згідно з оприлюдненими даними, на корейських торгових майданчиках акції південнокорейської автомобілебудівної компанії виросли в ціні на 20%.

Згодом Kia вирішила висловитися з приводу поширюваних чуток. Так, за словами представників виробника, вони дійсно вивчають можливість співпраці для розробки автономних транспортних засобів на електротязі з деякими компаніями. У той же час, Kia не стала уточнювати, чи входить Apple у їх перелік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»