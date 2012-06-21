Нагадаємо, що ще 7 грудня акаунти Дональда Трампа в Twitter, Facebook, а також Instagram зазнали блокування. Тоді Трампа змусили видалити його твіти стосовно шахрайства на президентських виборах під загрозою вічного блокування в соцмережах. Нині Twitter прийняла рішення заблокувати аккаунт чинного президента США назавжди.

Про це, посилаючись на представників Twitter, повідомило CNN. Представники компанії відзначили, що перманентне блокування американського лідера обумовлене «ризиком подальшого підбурювання до насильства». У Twitter додали, що не тримали в таємниці свої наміри заблокувати аккаунта Трампа назавжди за умови подальших порушень правил соціальної мережі.

Крім того, Twitter заявила про те, що буде блокувати аккаунти й інших користувачів, які надаватимуть свої сторінки для твітів Дональда Трампа.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»