Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Громадські діячі та юристи перевірили, як медичні заклади Миколаївщини розпоряджаються грошами, що були виділені владою на боротьбу з COVID-19. Під моніторинг потрапили міська лікарня №1, обласна інфекційна лікарня та пологовий будинок №1.

Приводом для перевірки стало припущення, що лікарні використовують державні кошти не за призначенням. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Сатурн».

Аналітик Тетяна Зелинська, представляючи дані моніторингу, зазначила, що люди, які захворіли на COVID-19, в більшості своїй не володіють інформацією, скільки коштує лікування, чи входить лікування на коронавірус до безкоштовного пакету медичних послуг. Тож слід оприлюднювати інформацію, аби не було зловживань з боку медичних закладів.

Юрист учбово-методичного центру захисту прав людини Вадим Мельников повідомив, що «обласна інфекційна лікарня здійснила 33 закупівлі ліків та обладнання, з яких 28 на суму понад 50 тисяч гривень. Загальна сума закупівель склала 12,5 мільйонів гривень. Виявлені окремі порушення, які є не суттєвими, здійснені з технічних причин. Те, що можна було виправити, за результатами моніторингу, виправлено.

У міській лікарні №1 виявлено факт придбання засобів індивідуального захисту за істотно завищеними цінами. Так, тисячу одноразових бахіл в цій лікарні закупили по ціні 58 гривні за одну пару, що перевищує їхню вартість». Порушення були виявлені в Южноукраїнській, Первомайській, Баштанській та Новобузькій лікарнях, де витрачали бюджетні гроші на товари, які не передбачені в переліку Кабінету Міністрів для боротьби з COVID-19.