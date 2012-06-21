Протягом місяця поблизу острова Гардовий на Південному Бузі громадські активісти цілодобово чергували, спостерігаючи за рівнем води Олександрівського водосховища. А все через те, що задля розширення Південноукраїнського енергокомплексу існувала загроза підняття рівня води Олександрівського водосховища на цій ділянці річки Південний Буг до 20,5 метра.
З 2005 року рівень води постійно підвищували, що призвело до часткового знищення порогів Гарду. Острів Гардовий — центр Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького, один з останніх автентичних ландшафтів славного козацтва, доказ ідентичності української нації. Чергове підвищення до позначки 20,5 метра означало б повне знищення острова. Це місце відоме як центр освоєння степової України, рибальського промислу та міжнародної торгівлі. Пам’ятку культури «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького» внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Нині острів від намірів енергетиків його затопити захищають представники екологічних організацій, громадські активісти.
«Це наша святиня, наша земля, наша пам’ять, — зазначає керівник громадської організації «Буго-Гардівська Січ» українського козацтва Олег Недяк. — Розумію, що для потреб енергетичного виробництва привабливо затопити острів і все навкруги, використовувати водосховище з індустріальною метою. Але ми не маємо на це права, пам’ятаючи історію та несучи відповідальність перед нащадками».
Учасники нинішньої акції переконалися: поки що рівень води не піднімають, зняли кордон, хоча і далі опікуються островом. Навесні-влітку активісти планують навести лад на Гардовому, прибрати його і підтримувати в належному стані.