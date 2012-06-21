У Звенигородці на Черкащині з’явилося місце, куди сходяться з ноутбуками, планшетами, смартфонами та іншими гаджетами жителі районного центру. Це спеціальне дерево, на якому розміщені сонячні батареї. Підключивши до нього електронний пристрій, кожен може зарядити його альтернативною електроенергією. Проект так і назвали: «Альтернативне дерево». Кошти для його встановлення надав міський бюджет.
Тепер у Звенигородці, як і в будь-якому європейському місті, є змога зарядити девайс від нетрадиційного джерела енергії. Кажуть, така новація приваблює туристів, нагадує про те, що навіть у невеликому українському місті можна відчувати себе європейцем. Новацією зацікавилися і в інших містах області.