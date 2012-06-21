У селі Деренковець Набутівської ОТГ в Корсунь-Шевченківському районі на Черкащині днями відбулось урочисте відкриття оновленого приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відтепер жителі села мають один із найсучасніших закладів охорони здоров’я. На здійснення поточного ремонту, придбання медичного обладнання, меблів та нового інвентарю громада витратила 500 тисяч гривень.
— Амбулаторії загальної практики сімейної медицини — це майбутнє медицини на селі. Адже сьогодні люди тут можуть отримати первинну допомогу та зробити початкові лабораторні й інші обстеження. Тому наше завдання — поліпшити матеріально-технічну базу й умови роботи лікарів, щоб надання медичних послуг у селі було на високому рівні, — зазначив голова громади Олег Малюга. — Відкриття цієї чудової амбулаторії — свідчення злагодженої роботи влади і громади, спрямованої на підвищення рівня медико-соціального забезпечення.
У Байбузівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Черкаському районі, з’явилися два новеньких вікна. Недавно їх встановили на фасаді приміщення. Як розповіли медики, оновлення сільської амбулаторії чекали з нетерпінням, тепер у приміщенні буде тепліше, поліпшився й естетичний вигляд сільського медзакладу.
На жаль, такі повідомлення ще нечасто з’являються в місцевих ЗМІ. Реорганізація закладів первинної ланки в комунальні некомерційні підприємства та осучаснення їхнього матеріально-технічного стану відповідно до вимог, а також інформатизація закладів охорони здоров’я — такі завдання серед інших стоять перед галуззю вже сьогодні. Як повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Найдан, в області необхідно побудувати 23 амбулаторії та відремонтувати й реконструювати ще 49. Жодна з них не оснащена належно матеріально-технічно. Лише на третину норми оснащені 43 амбулаторії, наполовину — 79. 21 наближається до прийнятного рівня. У лікарських амбулаторіях 185 автомобілів, що становить 32% потреби.