В Очакові, що на Миколаївщині, здали в експлуатацію будівлю оперативного центру Військово-Морських сил України. Тож завершено черговий етап допомоги американських партнерів у відбудові інфраструктури базування надводних сил Військово-Морських сил ЗС України.
Як розповів представник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підполковник Брендон Хіл, проєкт реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об’єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії «Сі Бриз».
Зокрема українські партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, тривають завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових і ремонт та підсилення пірса.
Заступник начальника штабу ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції капітан І рангу Андрій Риженко наголосив на тому, що створену інфраструктуру українські військові моряки використовуватимуть інтенсивно й щодня, а не лише під час навчань. Він відзначив і високий рівень об’єкта, який не гірший, ніж аналогічні, що розташовані на військово-морських базах США. Наступний проєкт після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери, — будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві.