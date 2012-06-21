Трансплантація органів щорічно рятує безліч людських життів. Однак в трансплантології є маса недоліків: від відторгнення пересадженого зразка до банальної відсутності необхідного органу в конкретний момент часу. Останню проблему може вирішити створення штучних тканин. Тим більше, що значні успіхи у цій налузі трапляються постійно. Наприклад, команда лікарів з стартапу BIOLIFE4D зуміла надрукувати на 3D-принтері матеріал, придатний для створення серцевого м'яза.
Реалізувати подібне вийшло завдяки особливій технології органічної 3D-друку, яка за допомогою доступних технологій дозволяє створювати життєздатні тканини з живих органів. Фахівці з BIOLIFE4D надрукували свого роду «пластир» з клітин міокарда, який, звичайно, не може замінити весь орган, але здатний відновити пошкоджену ділянку після, наприклад, інфаркту міокарда або іншого серйозного пошкодження органу. При цьому «пластир» є біологічно інертними і біосумісним, легко вступаючи у взаємодію з клітинами серця.
Однак плани корпорації BIOLIFE4D досить амбітні. Крім того, що планується масове впровадження «пластиря для серця» в медичну практику, так вчені ще й націлені на те, щоб надрукувати повноцінне функціонуюче людське серце. Наразі основною перешкодою є складність відтворення анатомічних структур органу за допомогою технологій 3D-друку. Але експерти налаштовані оптимістично і якщо у них вийде –це може стати справжнім проривом в медицині і трансплантології. Адже, теоретично надрукувати можна буде й інші органи.