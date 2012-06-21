Здається, знайдено одну із найбільш екологічних технологій в світі: завод, який всмоктує вуглекислий газ з повітря і робить з газу паливо, на якому можуть їздити машини.
Цей реально існуючий проект, розроблений вченими з Гарварда і Carbon Engineering, компанії, заснованої Білом Гейтсом.
У 2011 році експерти підрахували, що видалення метричної тонни вуглекислого газу з повітря буде коштує близько 600 доларів. У новому процесі ця ціна знизиться до 94 доларів, і до того ж він покладається на вже існуючі промислові технології і пристрої.
У техніці задіяно три основні етапи: по-перше, повітря зовні всмоктується в заводській «контактор» і вступає в контакт з лужною рідиною. В результаті повітря перетворюється в водну рідину, що містить вуглекислий газ. На заводі вона проходить через низку хімічних реакцій, які відокремлюють основу від кислоти, потім вуглекислий газ комбінується з воднем і перетворюється в рідке паливо, в тому числі те, яке використовується в машинах і літаках.
Вчені вже протестували цю технологію, і наразі шукають інвесторів для створення заводу з промислового виробництва палива. Якщо все буде вдало, то це може послужити рішенням для декарбонізації найбільш брудних галузей промисловості, на кшталт виробництва сталі або цементу, а також і авіаперельотів в далекій перспективі. Ну і отримання палива прямо з повітря теж не може не сприяти розвитку економіки.