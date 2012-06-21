Американська оборонна компанія Sierra Nevada розробила мобільний комплекс X-Madis для боротьби з безпілотними літальними апаратами, який може працювати на швидкості до 80 кілометрів на годину.
Всі існуючі сьогодні установки для боротьби з безпілотними літальними апаратами це або стаціонарні випромінювачі, або портативні рушниці. Використовувати і те, і інше пыд час руху досить проблематично, тому фахівці оборонної компанії Sierra Nevada сконструювали перший в індустрії мобільний антидроновий комплекс, який може знищувати безпілотники на ходу.
Новий комплекс, який отримав назву X-Madis, побудований на базі середнього розміру пікапа Chevrolet Colorado. Система складається з оптико-електронної системи розпізнавання цілей і наведення, обладнання радіоелектронної боротьби і керуючого комп'ютера. Під час руху на швидкості до 80 км / год комплекс може наводити на ціль і утримувати на ній випромінювач електромагнітних завад. Перші випробування системи визнані успішними.