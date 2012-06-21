Ракові новоутворення тепер можна ефективно лікувати. Дослідники з Університету медичних наук в Арканзасі створили пристрій, здатний знищити скупчення ракових клітин. Така процедура перешкоджає утворенню метастаз.
Винахід учених є далеко не першим у цій сфері. Однак цей пристрій набагато ефективніших за своїх попередників. «Машина» отримала назву «цітофон». Головним елементом пристрою є лазер, що знаходить в крові хворі на меланому циркулюючі пухлинні клітини.
Принцип роботи цітофона не дуже складний. Лазер проникає в кровоносну судину, нагріваючи в ЦОК темні частки меланіну. Потім, після швидкого розширення цих частинок, ультразвуковий приймач передає унікальний звук. Далі лазер створює бульбашки, які, безпосередньо, знищують ракові пухлини.
Пристрій справляється із завданням, навіть коли пухлина непомітна на шкірі. Крім цієї процедури, цітофон здатний визначати й інші види ракових клітин, а також згустки крові, поширені в організмі онкохворих.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»