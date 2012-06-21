Американські компанії Proterra і Alexander Dennis зайнялися розробкою повністю електричного двоповерхового автобуса, який використовуватимуть для перевезення пасажирів між Клермонт і передмістям Лос-Анджелеса в Каліфорнії. Як пише Ars Technica, перший автобус вийде на маршрут уже в 2019 році.
Вважається, що електричний транспорт дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, особливо в місті і передмісті, де велике скупчення машин. При цьому електротранспорт дозволить істотно знизити міський шум, оскільки такі машини пересуваються дорогами практично безшумно.
Протяжність маршруту, яким їздитиме новий двоповерховий електричний автобус, складе понад 55 кілометрів в однин бік. У рамках програми використають розробку Alexander Dennis, яка спеціалізується на двоповерхових автобусах, у той час як Proterra відповідатиме за електричну частину проекту.
Судячи з ескізів, опублікованими Ars Technica, новий транспортний засіб створюється на базі двоповерхового триосьного автобуса Alexander Dennis Enviro500. Залежно від компоновки салону такі автобуси можуть перевозити від 80 до 140 осіб.
Як очікується, новий електричний автобус отримає літій-іонну акумуляторну батарею з енергетичною щільністю 160 ват-годин на кілограм. Замовником електричного автобуса стала транспортна компанія Foothill Transit. У керівництві компанії заявили, що до 2030 року планують зробити увесь свій автобусний парк електричним.
У вересні минулого року Proterra створила електричний автобус Catalyst E2 Max власної розробки. Під час випробувань автобус на одній зарядці акумуляторної батареї зумів проїхати 1102,2 милі (1773,8 кілометра), встановивши світовий рекорд.