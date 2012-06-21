65-річний чорношкірий американець Ронні Лонг відсидів у тюрмі штату Північна Кароліна 44 роки за злочин, якого не скоював. Тепер він планує відсудити в держави справедливу грошову компенсацію.

Ронні Лонга звинуватили у зґвалтуванні білої жінки 1976 року. Суд присяжних, який повністю складався з білих, визнав його винним і засудив до довічного ув’язнення. Весь цей час Ронні Лонг не визнавав провини й подавав апеляції. У грудні 2020 року суд визнав, що його засудили несправедливо. Тож рішенням губернатора штату про помилування Лонга було звільнено.

Суддя апеляційного суду США Стефані Такер, яка займалася справою Ронні Лонга, заявила, що після винесення вироку постсудове розслідування виявило: поліція зумисне приховувала факти і речові докази. Беручи до уваги, що Лонг не скоював злочину, за який відсидів у тюрмі 44 роки, законодавство штату вимагає виплатити йому компенсацію з розрахунку 50 тисяч доларів за рік перебування за гратами. Однак загальна сума виплат обмежена 750 тисячами доларів, тобто Ронні Лонг отримав компенсацію лише за 15 років ув’язнення.

«Звичайно, добре, що містер Лонг отримав 750 тисяч доларів, але ця сума не достатня, щоб компенсувати відібрані в нього 44 роки вільного життя», — заявив адвокат Лонга Джеймі Лау. За словами правника, Лонг перебував за гратами, коли померли обоє його батьків, а син святкував дні народження та закінчення школи.

«Цей чоловік утратив усе за 44 роки і, безумовно, заслуговує на більше, ніж отримав», — наголосив адвокат.

Сам Ронні Лонг сказав в інтерв’ю CNN: він сподівається перемогти і отримати те, що йому заборгувала держава, яка, за його словами, навмисне кинула його до в’язниці. Тому він збирається добитися, щоб закон про компенсацію за несправедливе ув’язнення було змінено. Тепер Ронні Лонг ще звикає до вільного життя і дуже радіє людям, які люблять його і перебувають поруч. Нещодавно він придбав машину своєї мрії — «кадилак», який став його першим автомобілем за 50 років. Разом із дружиною планує купити новий будинок.

«Тепер я живу, і це свідчення того, що людям випадає другий шанс», — сказав Ронні Лонг.