Американський репер Jay-Z став володарем статку в 1 мільярд доларів США. Про це повідомляє журнал Forbes.
Артист «зосередив у своїх руках капітал, який за консервативними оцінками сягає 1 мільярда доларів, що робить його одним з небагатьох представників шоу-бізнесу, які стали мільярдерами, і першим хіп-хоп-виконавцем, який досяг цього».
Як зазначив журнал, «королівство Jay-Z постійно розширюється і включає бізнес з виробництва шампанського і коньяку, оборудки з предметами мистецтва і нерухомістю, включаючи будинки в Лос-Анджелесі, курортному районі Хемптонз і в нью-йоркському районі Трайбека, а також пакети акцій в таких компаніях, як Uber ». В активі співака (справжнє ім'я - Шон Картер) - 14 альбомів, які займали перший рядок в чартах, 22 премії Grammy. Дохід музиканта за 10 років кар'єри склав 500 мільйонів доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»