У свої 21 рік Лексі Альфорд побила рекорд Гіннесса, відвідавши 196 суверенних держав світу.
Витрачаючи багато свого часу в дорозі на самоті - дівчина літала одна впродовж п'яти місяців минулого року - Альфорд розповіла, що дізналася про речі, які не можна знайти в жодній книзі з географії або історії. За її словами, вечірні новини можуть відтворити картинку світових подій, але насправді такі переживання, як війна, смерть і корупція - це незабутні відчуття душі.
Попередній рекордсмен з Великобританії зумів зробити такий масштабний візит у 24 роки. Єдина складність, з якою зіткнулася Леслі, – відвідування Північної Кореї, передає UPI.
Однак відвідання КНДР їй зарахували знаходження в Блакитному будиночку в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю минулої п'ятниці. Таким чином, місію було завершено.
«Найскладніше – це довести, що я була у всіх цих країнах. Потрібно було отримати свідчення в кожній країні, які відвідувала: показати квитки на літак, штампи в паспорті, квитанції за проживання, вести журнали обліку для кожної країни, які відвідувала», – прокоментувала свій рекорд Леслі Альфорд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»