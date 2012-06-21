У рамках співпраці Асоціації «Свинарі України» та Міністерства сільського господарства США в Україну завітали експерти-дорадники, професори Університету Пердью (Purdue University, штат Індіана). Мета їхнього візиту — перевірка біобезпеки свиноферм та м’ясопереробних підприємств, а також вітчизняних господарств за американською системою контролю якості свинини PQA Plus.
Ця програма у США діє з 1989 року. Спектр дії програми розширили у 2007-му. Її розробили на основі принципів НАССР, які діють для переробників. Вона охоплює спектр питань, пов’язаних з безпекою харчових продуктів, благополуччям тварин, захистом навколишнього середовища та безпекою працівників.
Мета програми — довести, що продукція харчування, яка потрапляє на полиці магазинів — якісна та безпечна на всіх етапах виробництва, зокрема й первинного. Відтак, вирощування свиней має відповідати принципам біобезпеки та благополуччя тварин. В цілому, програма PQA Plus орієнтована на споживачів, їх упевненість у якості та безпечності продукції.
Актуальність цієї програми для України очевидна, особливо вона посилилася із набуттям чинності Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (з 4 квітня ц.р.). Для її реалізації була розроблена низка опитувальних тестів. Програма триватиме впродовж двох тижнів. Експерти вже відвідали господарства у Чернігівській області.
«В Україні відповідної системи немає, тому і запросили фахівців зі США, оскільки шукаємо механізми популяризації вітчизняного продукту. Наша мета — щоб споживач був упевнений, що вироблена в Україні свинина — якісна і надавав перевагу їй», — прокоментували початок програми в Асоціації «Свинарі України». За результатами тестування є намір створити онлайн-опитувальник, щоб кожен виробник зміг швидко оцінити рівень біобезпеки свого господарства.