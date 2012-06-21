Американська влада посилила вимоги до бажаючих оформити в'їзну візу: відтепер заявники зобов'язані надавати інформацію про свої акаунти в соціальних мережах.
Про це анонсовали ще в 2017 році, після указу президента США Дональда Трампа щодо скорочення кількості схвалених заявок на візу в рамках посилення міграційної політики.
За даними Федерального реєстру США, нововведення торкнеться близько 14 мільйонів туристів і 710 тисяч мігрантів щороку, повідомляє Bloomberg.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»