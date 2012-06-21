Геологи з Університету Північної Кароліни провели нову оцінку площі усіх річок і річкових потоків на Землі і заявили про те, що вона у півтора рази більша, ніж вважалося раніше. Як повідомляє Naked science, площа річок і річкових потоків, згідно з новими даними, складає 773 тисячі квадратних кілометрів.
Досі вважалося, що річки та водні потоки суші відіграють лише помірну роль в кліматі, виконуючи функції транспортних коридорів, по яких розчинені в них сполуки вуглецю виносяться в океан. Однак сьогодні вчені розуміють, що водні артерії також віддають парникові гази в атмосферу, спричиняючи глобальне потепління. І мова не тільки про вуглекислий газ: метан, оксид азоту та інші леткі сполуки потрапляють в річки і утворюються там у великій кількості — завдяки людині, яка наповнює їх добривами і стічними водами. Згодом вони випаровуються з поверхні річок, тому від їхньої площі залежить і їхній загальний внесок у кліматичні процеси.
У ході дослідження вчені використали дані супутника NASA Landsat. Спеціальний алгоритм дозволив оцінити кількість річкової поверхні на тисячах знімків. Ці дані перевірили студенти. Під час дослідження геологи отримали нову оцінку: 773000 (± 79000) кілометрів — на 44% вище попередньої. Вчені також відзначили, що у найбільш освоєних людиною регіонах річки вужчі і більш розгалужені.