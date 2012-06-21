Доктор медицини Амеша Адалят, старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Університету Джона Хопкінса, заявив, що «цілком логічно» носити дві маски замість однієї. Однак це ефективно не для всіх ситуацій.

Зза його словами, це залежить від якості і стану першої маски. Якщо вона одношарова, то краще додати другий шар захисту. Те ж саме слід зробити, якщо одноразова маска використовувалася повторно кілька разів, передає The Women's Health.

Доктор філософії Паула Кеннон, професор молекулярної мікробіології та імунології Медичної школи Кека при Університеті Південної Каліфорнії, доповнила колегу. Вона зазначила, що кілька шарів тканини краще. При цьому важливо, як сидить маска.

За словами Кеннон, якщо є зазори, то кількість шарів вже не має значення. Частинки будуть потрапляти через них, пояснила вона. Крім того, доктор зазначила, що в приміщенні маска зменшить ризик зараження, але не усуне його. Також вона розповіла, чому в деяких засобах захисту людям важко дихати. «Ви просто не знайшли підходящу маску», – пояснила Кеннон.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»