Вченим з США вдалося клонувати чорноного тхора вимираючого виду. Про це повідомляється на сайті Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США.

Там відзначили, що клонований тхір з'явився на світ у грудні 2020 року. Самочку назвали Елізабет Енн.

Вчені розповіли, що клонування здійснили за допомогою заморожених генів померлої понад 30 років тому тварини.

Служба підкреслює, що в результаті експерименту було виведені два тхори, однак вижила тільки одна особина.

При цьому вчені висловили стурбованість у зв'язку з тим, що у нових клонованих тхорів не буде генетичної різноманітності, що зробить їх більш сприйнятливими до низки захворювань.

Відзначається, що Елізабет Енн перебуватиме в спеціалізованому закладі під наглядом, де вченим простіше стежити за процесом розмноження.

Передбачається, що унікальне походження Елізабет Енн дозволить диверсифікувати вид. До її появи всі існуючі чорноногі тхори були нащадками одних і тих же семи тварин. Це створювало підвищений ризик хвороб, а також генетичних мутацій через ослаблену імунну систему.

Чорноногих тхір був оголошений офіційно вимерлим в 1979 році. Але через деякий час певну кількість особин виявили у Вайомінгу. Сьогодні в спеціалізованих установах проживає близько 300 тварин, ще приблизно 400 випустили в дику природу.

Ведучий вчений некомерційної природоохоронної організації Revive & Restore Бен Новак заявив, що за результатами клонування цей досвід може бути використаний для подальшого збереження і поліпшення навколишнього середовища.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»