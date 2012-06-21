Запущений кілька днів тому космічний вантажний корабель Cygnus здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США.

Захоплення космічного корабля за допомогою спеціального маніпулятора здійснив японський астронавт Соїті Ногуті, який наразі є одним з членів екіпажу станції. Після цього треба було ще 2 годині 38 хвилин, перш ніж корабель повністю приєднався до МКС. Вантажний корабель доставив на орбітальну станцію майже чотири тонни вантажу, зокрема запас продовольства, предмети першої необхідності, а також різне устаткування і прилади, які призначені для проведення наукових експериментів.

Серед іншого на орбітальну станцію прибув суперкомп'ютер SBC-2, розробка якого здійснювалася спільними зусиллями інженерів Hewlett-Packard і NASA. Примітно, що перша версія цього комп'ютера, яку доставили на МКС ще в 2017 році, була звичайним серійним комп'ютером і здебільшого призначалася для перевірки можливості роботи в умовах невагомості.

Ще на борту Cygnus знаходяться прилади, призначені для вивчення переваг створення штучної сітківки ока в космосі, вивчення зміни м'язової структури у черв'яків, а також обладнання для вирощування високоякісних кристалів білка. Разом з цим, на МКС доставлено систему виявлення радіації і регенеративна система життєзабезпечення.

У зістикованому стані корабель перебуватиме кілька місяців. Передбачається, що до травня цього року його завантажать сміттям і відходами, після чого корабель відокремиться від станції і згорить у щільних шарах атмосфери.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»