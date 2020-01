Упродовж двох днів у столиці Нідерландів Амстердамі тривала бізнес-конференція White night Amsterdam 2020, що спеціалізується на ігровій індустрії й виявляє юні таланти айтішників. Зі своїми проєктами приїхали понад 100 команд з різних куточків світу, зокрема із Сум, які презентували напрацювання професійним експертам. Як повідомили координатори проєкту Kid IT Sumy Юлія Летюга та Валентина Сахно, юні сумчани не залишилися непоміченими, навпаки: Євген Радько у віковій категорії 11—12 років переміг із власноруч розробленою грою Mission of the New World, а четверо хлопців сумської команди стали фіналістами. Освітньо-технологічний майданчик Kid IT з’явився в Сумах три роки тому і за цей час здобув не лише популярність юних талантів, а й багато перемог. Наприклад, позаторік у Лос-Анджелесі юні представники Сум здобули високі оцінки власних IT-розробок.