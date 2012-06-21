Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу в Україні, яка відбулася в режимі відеоконференції.

Ключова увага під час зустрічі була приділена безпековій ситуації на Донбасі та переговорам щодо мирного врегулювання. Андрій Єрмак поінформував послів про підсумки відеоконференції політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки», яка відбулася 18 березня.

Попри активні зусилля України з відновлення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року російська сторона не підтримала українські ініціативи та відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, що пропонувала українська сторона. При цьому керівник Офісу Президента подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини.

«Встановлення та суворе забезпечення сталого й всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами Нормандського формату, і ключовим пунктом Мінських домовленостей. Тому насамперед має бути забезпечено режим припинення вогню», – зазначив він.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для ухвалення конкретних рішень і повернення до забезпечення безумовного режиму припинення вогню, щоб потім рухатися далі до встановлення миру на Донбасі.

Він поінформував послів про створення в Україні Центру з протидії дезінформації, який незабаром розпочне роботу на базі Ради національної безпеки і оборони.

Було відзначено, що започаткування Центру стане першим кроком у реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського зі створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Андрій Єрмак висловив сподівання на продовження активної співпраці з країнами G7, а також партнерами України в ЄС і НАТО в питанні протидії дезінформації та пропаганді.

Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу Глави держави 20 березня, він запевнив, що позиція Президента Володимира Зеленського залишається незмінною – всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.

«Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність», – зазначив він.

Андрій Єрмак також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії COVID-19, яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою. Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.

«Вакцинація є надзвичайно важливою, тому ми робимо все, щоб українці мали можливість отримати необхідні щеплення», – наголосив керівник Офісу Президента.