Власники Android-смартфонів зможуть оновити додаток «Повідомлення». У апдейті, крім дрібних виправлень, компанія Google додала можливість відправляти відкладені SMS.

Працює функція схожим чином як Telegram: користувач пише повідомлення, а потім вибирає час, коли «адресат» його отримає, повідомляється на сайті Android. Досить цікавим є той факт, що Google не стала обмежуватися у впровадженні поновлення лише новітнім Android 12 – нова функція доступна на всіх пристроях під управлінням Android 7 і новіше. Завантажити нову версію програми можна з магазину додатків Google Play.

Нагадаємо, що днями пошуковий гігант також представив першу бета-версію Android 12 для розробників. У ній вже зараз можна помітити зміни в дизайні, а також появу нових можливостей. Зокрема функції «відключення» камери і мікрофона для всіх додатків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»