Використовуйте різні інструменти, щоб перетворити англійську для дітей онлайн у веселий цікавий процес, використовуйте той контент, який подобатися дитині.

Англійська для дітей онлайн: з якого віку та як вчити мову

Діти не мають високого рівня мовного бар'єру, як дорослі, тому вивчення англійської буде проходити легко і природно. Діти, які з раннього віку вчать англійську мову, зазвичай мають більш широке сприйняття світу, відкритіший доступ до інформації, вони швидко розвиваються в міжнародному культурному середовищі. Діти не обмежені тільки контентом онлайн рідною мовою, вони спокійно можуть дивитися відео, читати і спілкуватися з ровесниками з інших країн. Такий розвиток дасть величезний бонус дитині в майбутньому.

Англійська для дітей онлайн зараз набирає популярності. Педагоги навчилися цікаво організовувати заняття, до того ж діти залишаються вдома. Тому вам не потрібно буде шукати час, щоб відвести дитину на заняття або попросити про це рідних чи близьких людей. Ви знайдете на нашому сайті https://greencountry.com.ua/remotes багато корисної інформації про онлайн англійську для дітей.

Вчимо англійську з дітьми за іграми онлайн

Крім курсів англійської можна знайти й інші заняття, щоб навчати англійську для дітей онлайн.

Сучасних дітей дуже складно зацікавити чимось, крім гаджетів. Тож використовуйте сучасні технології з користю. Встановіть на планшет, смартфон або ноутбук цікаві ігри для вивчення англійської. Онлайн ви знайдете ігри для різних вікових груп. Такий прийом не зможе замінити повноцінні курси, але поповнити словниковий запас дитина точно зможе.

При цьому граючи онлайн, дитина не концентрується на тому, що це нудно, а у веселій формі розвиває мовні навички, фантазію, інтелект.

Англійська для дітей онлайн за мультфільмами, піснями і відео

Онлайн можна знайти безліч цікавих матеріалів, які допоможуть організувати домашнє навчання англійської для малюка або додаткові заняття для дітей старшого віку, які відвідують курси.

Для раннього розвитку дитини батькам досить володіти англійською на рівні Intermediate. Головне, правильно вимовляти слова і фрази, а навчальні відео допоможуть створити веселу атмосферу і задати правильний навчальний напрямок. На YouTube ви можете знайти невеликі навчальні відеоролики з піснями, словами і різними іграми. Зазвичай у таких навчальних мультфільмах є головний герой, який допоможе малюкові цікаво вивчати англійську онлайн. Або ж герою потрібно буде допомогти, тоді маленькі шукачі пригод також допомагатимуть знаходити відповіді і підказки англійською. Якщо щоденно займатися з маленькими дітьми по 15-20 хвилин в день, до школи вони будуть непогано говорити англійською на різні теми.

Зі старшими дітьми вчити англійську онлайн можна, переглядаючи мультфільми і сімейні кінофільми мовою оригіналу. Візьміть за правило на вихідних дивитися по одному фільму або мультику. Розбирайте незрозумілі фрази разом. Дайте можливість дітям самим вибирати, що дивитися англійською. Їм має бути цікаво.

Вчити англійську весело також можна за піснями. Візьміть деякі пісні, які подобаються дитині, і наспівуйте їх разом. Це можуть бути дитячі пісеньки, в яких також потрібно виконувати різні рухи. Для старших дітей цікаво буде заспівати популярні пісні перед ровесниками. Використовуйте всілякі онлайн інструменти, щоб показати дітям, що англійська – це не нудно!

Маргарита КУНЕЦ,

для "Урядового кур'єра"