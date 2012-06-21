Як вивчати англійську онлайн для роботи: поради, які допоможуть якісно підвищити мовні знання і прискорити кар'єрний ріст. Почніть вивчати англійську ефективно.

Англійська онлайн: як ефективно вивчити мову для роботи

Вирушаючи в дорогу, ми зазвичай добре усвідомлюємо свій пункт призначення. Але коли починаємо вивчати англійську мову, то не завжди думаємо про кінцеву мету. Наприклад, якщо ви хочете записатися на курсианглійської онлайн, важливо розуміти, які саме знання вам потрібні – загальні чи спеціальні? Якщо мова потрібна для подорожей – досить і загальної лексики. Якщо для роботи – слід вибирати вузькоспрямовані курси, за допомогою яких ви зможете освоїти професійний словниковий запас. Як же ефективно вивчати мову для роботи?

Запишіться на курси англійської онлайн

Курси і підтримка викладача – це гарний спосіб мотивувати себе до занять, а також структурувати програму. Чому онлайн-формат? Тому що це вигідно – в питанні фінансів і тимчасових витрат.

Якщо ви хочете вивчати англійську онлайн для роботи, можете звернутися за допомогою до мовної школи Yappi Business, докладніше про яку можна дізнатися на сайті yappi.com.ua. Усі курси цієї школи спрямовані на те, щоб допомогти студентам освоїти іноземну мову для бізнесу. Основна увага приділяється:

♦ усному спілкуванню – студенти отримують додаткову можливість безкоштовно брати участь у English Clubs;

♦ засвоєння граматики з акцентом на практику – вам не потрібно буде зазубрювати правила, ви їх використовуватимите на практиці;

♦ поповнення словникового запасу на теми, близькі вашій професії – економіка, туризм, медицина тощо.

Для того, щоб розпочати вчити англійську онлайн і зробити це максимально продуктивно, радимо добре підготуватися та отримати докладну інформацію про обрані курси. Для цього ви можете зв'язатися з менеджером обраної вами школи і розпитати в нього: за яким графіком проходять заняття, скільки людей навчається в групі, чи будуть домашні завдання і які ще бонуси пропонує школа?

Використовуйте додаткові можливості для освоєння мови

Навчання на онлайн-курсах – це лише частина великої справи. Щоб не просто познайомитися з англійською мовою, а й навчитися використовувати її, як рідну, потрібно докласти чимало зусиль. Тому радимо використовувати для освоєння нової мови усі доступні методи:

• Додатки. Існує багато онлайн-застосунків для телефону і комп'ютера, які допомагають вчити граматику і нові слова. Просто завантажте їх на гаджет і відкривайте у вільний час. Найчастіше подібні додатки пропонують ігрову форму вивчення мови.

• Фільми. Це класичний спосіб вивчення англійської, який допомагає звикнути до живої мови, навчитися розуміти її на слух, а також запам'ятати розмовні фрази. Якщо вам потрібна англійська для професії – вибирайте фільми і відео в інтернеті, які допоможуть познайомитися з професійною лексикою. Для кращого розуміння використовуйте субтитри.

• Спілкування в інтернеті. Онлайн-спілкування можна використовувати з користю, знаходячи в соціальних мережах друзів з англомовних країн.

Христина ВІННИК

для «Урядового кур’єра»