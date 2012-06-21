Вивчаємо особливості вивчення англійської онлайн в експрес-режимі. Дізнайтеся, наскільки реально швидко вивчити нову мову в онлайн-форматі і в чому його переваги.

Англійська онлайн в прискореному режимі

У сучасної людини залишається все менше часу на навчання. Тому, коли справа доходить до освоєння англійської мови, багато хто намагається знайти найбільш короткий шлях до отримання знань. Один з таких способів – це вивчення англійської онлайн в інтенсивному режимі. З’ясуємо особливості такого навчання на прикладі школи Project 12, яка також пропонує навчання за адаптивним графіком.

Чи можна вивчити англійську онлайн швидко

Безумовно, що так. Але для цього необхідно підходити до завдання комплексно:

♦ уважно і ретельно вивчати граматику нової мови;

♦ приділяти багато часу спілкуванню новою мовою у вільному середовищі;

♦ приділяти достатньо уваги читанню в оригіналі та письму;

♦ доповнювати навчальний процес переглядом фільмів і передач англійською;

♦ регулярно повторювати матеріал.

Саме на цих принципах базуються курси школи Рroject 12, яка тепер пропонує і онлайн англійську. На відміну від звичайних курсів, інтенсивне навчання передбачає збільшення кількості занять протягом тижня, а також більше уваги приділяється усному спілкуванню між студентом і викладачем – для того, щоб студенти відразу ж занурилися у мовне середовище і швидко адаптувалися, подолавши страх спілкування новою мовою. Онлайн-режим вивчення англійської тільки сприяє цьому.



Якщо ви хочете дізнатися про особливості вивчення англійської онлайн в експрес-режимі, пропонуємо познайомитися зі статтею https://p12.com.ua/journal/view/anglijskij-onlajn-v-ekspress-rezhime. У ній ви знайдете відповідь на запитання, до чого слід готуватися, вибираючи для себе подібний формат.

Переваги прискореного режиму вивчення англійської мови

Головна перевага – можливість заговорити англійською мовою якомога швидше. Більшість мовних шкіл пропонують освоїти один рівень англійської всього за місяць. Весь цей час вам варто щодня вивчати мову, практикуватися і виконувати безліч завдань. Безумовно, такий підхід вимагає чималих зусиль і багато часу. Але, з іншого боку, він допомагає ефективно підготуватися до важливих подій – співбесіди в іноземній фірмі, поїздки за кордон, міжнародній конференції. Починати навчання можна з будь-якого рівня підготовки.

Серед інших переваг інтенсивного онлайн-вивчення мови:

♦ можливість швидко заговорити – без сорому і страху зробити помилку;

♦ велика практика в використанні фраз;

♦ практика вимови;

♦ можливість вивчити лексику з потрібної теми;

♦ шанс вивчати граматику на практичних прикладах;

♦ велика кількість додаткових матеріалів, які допомагають запам'ятовувати лексику опосередковано – через фільми, музику, смішні відео і цікаві розповіді.

Ще один важливий плюс онлайн-формату – це доступна ціна. Оскільки школам не доводиться оплачувати оренду приміщень для проведення занять, вони знижують загальну вартість курсу.

Валерія ГРОМ’ЯК

для «Урядового кур’єра»