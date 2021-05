Англійська онлайн: особливості та переваги віртуальних подорожей для вивчення мови. Ми розповімо, як одночасно подорожувати онлайн і вчити англійську на тематичних ресурсах.

Англійська онлайн: подорожуємо, не виходячи з дому

Практика мови в англомовному середовищі – ефективний спосіб швидко просунутися у навчанні, закріпити старі і отримати нові знання. В умовах коронавірусної пандемії без вакцинації нині подорожі поки не можливі, та й до літнього табору в школі англійської мови для дітей Грін Кантрі ще не час, однак сучасні технології дозволяють поринути в середовище онлайн, не виходячи з дому.

Раніше ми вже розповідали про особливості вивчення англійської онлайн, сьогодні розглянемо варіанти домашніх «подорожей» в інші країни, які допоможуть дитині поліпшити знання іноземної мови. Різноманітні цікаві активності з використанням іноземної мови допоможуть зробити процес навчання ефективним і цікавим.

Переваги віртуальних «подорожей» для вивчення англійської онлайн:

♦ поповнення словникового запасу тематичною лексикою і найвживанішими виразами для повсякденного життя;

♦ поліпшення сприйняття іноземної мови на слух;

♦ артикуляція вимови;

♦ розширення кругозору.



Тематичні сайти для дітей, які вивчають англійську онлайн

Найпростіший спосіб побувати в іншій країні без перельотів і віз – вирушити у віртуальний тур. У зв'язку з пандемією в інтернеті з'явилося чимало сервісів, які пропонують онлайн-прогулянки по містах, музеях, театрах та інших визначних пам'ятках історії та культури тих країн, де ваші діти віртуально подорожують. Багато з них супроводжуються текстовими і голосовими описами – вивчайте їх разом з дітьми, переводьте незрозумілі слова і вирази, поповнюйте словник новою лексикою. Крім того, в інтернеті і на YouTube можна знайти безліч блогів з різних країн, з допомогою яких можна поповнити словниковий запас, поліпшити сприйняття іноземної мови на слух.

Якщо ваша дитина вивчає англійську онлайн, запропонуйте їй урізноманітнити навчання переглядом тематичних мультиків і фільмів мовою оригіналу або із субтитрами:

♦ Вгору / Up (2009);

♦ Мадагаскар / Madagascar (2005);

♦ Капітан Саблезуб і чарівний діамант / Captain Sabertooth and the Magic Diamond (2019);

♦ Елвін і бурундуки: Грандіозна бурундукова пригода / Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015);



♦ Губка Боб у бігах / The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020).

Крім того, з користю для іноземної мови можна вирушити в подорож книжковими творами, які створили класики світової літератури. Наприклад, побачити онлайн версію або послухати адаптовану книгу Робінзон Крузо Даніеля Дефо або Острів скарбів Роберта Льюїса Стівенсона.

Приготуйте разом з дитиною національне блюдо однієї з англомовних країн. Знайдіть оригінальний рецепт, разом попрацюйте над лексикою і спробуйте вгадати які інгредієнти і смаколики вам знадобляться. Подивіться разом онлайн майстер-клас у блогах або на YouTube. Зробіть цей процес ще більш цікавим і креативним – cпробуйте приготувати страву чи спекти тістечка, спілкуючись при цьому тільки англійською. Таким чином дитина зможе запам'ятати тематичну лексику та в ігровій формі вдосконалити розмовні навички, позбувшись мовного бар'єру.

Олена ВІЛЬГА,

для «Урядового кур’єра»