Астрономи вже не перше десятиліття намагаються розгадати причину загадкових явищ, що виділяють Уран серед інших планет Сонячної системи. Нове дослідження припускає, що їх джерело – зіткнення з іншою планетою, що сталося давним-давно.
У більшості планет полюси більш-менш відповідають їх положенню щодо Сонця, і на Землі саме вони визначають становище півночі і півдня. Однак Уран залишається «білою вороною»: з якихось причин сьома від Сонця планета завжди обертається боком, до того ж змушуючи астрономів дивуватися своєю дивною магнітної активності. До сих пір вчені з усього світу прагнуть з'ясувати, чим зумовлена настільки аномальна поведінка планети.
Нове дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal, передбачає, що Уран давним-давно зіткнувся з планетою, яка в два рази перевищувала розміри Землі. Зіткнення могло викликати глобальні зміни планети, при тому що сам Уран важчий за Землю у 14 разів. У результаті, зіткнення хоч і було руйнівним, але навряд чи позбавило планету більше 10% її атмосфери. 13 з 27 супутників Урану вважають «внутрішніми», тобто фактично є тією масу планети, яка полетіла в космос від зіткнення і з часом сформувалася в супутник.
Планетарні зіткнення в молодій Сонячній системі були не рідкістю. Астрономи вважають, що наша Місяць – це теж результат удару об Землю великого небесного тіла, можливо планети.