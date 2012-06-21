Американське космічне агентство NASA і компанія Orbital ATK запустили космічний корабель Antares із вантажним супутником до Міжнародної космічної станції. Інтерес до запуску зумовлений участю іноземних партнерів, зокрема деяких українських підприємств. Так, головну конструкцію першого ступеня ракети розроблено КБ «Південне» й виготовлено на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова у співпраці підприємствами «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «РАПІД». Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях Antares, які проводили в США.
За київським часом запуск зі стартового майданчика на базі Валлопс у штаті Вірджинія відбувся об 11:44 у понеділок, повідомляє Укрінформ. Запуск ракетоносія Antares з вантажним супутником Sygnus на борту — вже дев’ята місія доставки вантажу на Міжнародну космічну станцію.
Заплановано, що супутник доправить на МКС понад 3,3 тонни корисного вантажу, зокрема науково-дослідницьку апаратуру, матеріали, провізію для екіпажу, інше обладнання.