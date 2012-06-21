Чергова сезонна експедиція вирушила на антарктичну наукову станцію «Академік Вернадський». До експедиції увійшли науковці, котрі проводитимуть дослідження й відбір зразків рослин, вивчатимуть зміни клімату, і технічні фахівці, які працюватимуть над модернізацією станції. У них буде найбільший обсяг робіт: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції.

Таку масштабну модернізацію станції проводитимуть уперше, відколи нею володіє Україна. Розпочато її позаторік, а тривалість пов’язана з обмеженнями, спричиненими пандемією, повідомляє УНІАН. А науковці отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення для попереднього аналізу отриманих даних з концентрації озону на самій станції.

«В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання непрості», — розповів очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Сезонна експедиція має дістатися Антарктиди до середини лютого.

А цього тижня уряд ухвалив важливу постанову: для забезпечення безперервної роботи станції «Академік Вернадський» термін чинності Державної цільової науково-технічної програми досліджень у Антарктиці на 2011—2020 роки продовжено до 2023-го. Це забезпечить подальше проведення й фінансування українських антарктичних експедицій.

План передбачає підготовку та затвердження Державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України до 2030 року. Однак в умовах пандемії коронавірусної хвороби та зумовлених цим бюджетних обмежень складно планувати видатки та оцінювати можливості виконання тих чи інших досліджень. Але роботи, які вже проводять на українській антарктичній станції (зокрема тривалі дослідницькі програми, ремонт і модернізація станції), мають здійснювати на постійній основі, попри всі складнощі. Тому уряд і пристав на відповідну ініціативу Міністерства освіти і науки.

Це вже не перше рішення уряду, спрямоване на розвиток українських полярних досліджень в Антарктиці. У вересні 2020-го, нагадує пресслужба МОН, уперше за 20 років збільшено оплату праці полярників станції «Академік Вернадський».

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