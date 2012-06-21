Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Тимчасова колегія Антимонопольного комітету України рекомендувала туристичним операторам указувати вартість своїх путівок на тури на сайтах у гривнях без так званого свого курсу валют, який часто самостійно формують компанії.

Як заявив керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький, у туристичних операторів є час на виправлення впродовж 10 днів. Таким чином вони більше не вводитимуть потенційних туристів в оману.

Хмельницький також зазначив, що у випадку відмови привести ціни на путівки у гривні, операторів штрафуватимуть.

Відомо, що нещодавно відбулася відповідна зустріч керівників Антимонопольного комітету України з представниками вітчизняних туристичних компаній, де останні запевнили, що призведуть ціни на тури до гривневих еквівалентів, згідно із термінами.

Нагадаємо, що за версією самих туристичних операторів, яку вони завжди висловлювали, встановлюючи ціни у валюті за їх «внутрішнім» курсом, вони захищаються від частих курсових коливань.

Як вважають представники туристичних агентів, які купують тури у туроператорів, насправді вони банально заробляють на завищеному курсі.

Турагенти неодноразово зверталися до Антимонопольного комітету України, щоб той вплинув на операторів, адже їхній курс було завжди завищено на 1 гривню на кожному доларі у порівнянні з курсом Нацбанку України.