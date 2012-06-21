На сайті Управління з патентів і товарних знаків США з'явилася публікація, щодо патенту Apple. Так, стало відомо, що американська компанія може випустити iPhone з швидким екраном на 240 Гц.
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У патенті повідомляється, що iPhone, стандартна частота оновлення зображення на дисплеї якого досягає 60 Гц, зможе збільшувати цей показник аж до 240 Гц. Таким чином швидкість промальовування зображення збільшиться в чотири рази.
Раніше iPhone 12 приписували наявність режиму ProMotion, яка має частоту оновлення 120 Гц. Як з'ясувалося згодом, смартфон не отримав це нововведення, оскільки компанія не хотіла жертвувати автономністю роботи апарату. Зараз джерела вважають, що компанія оснастить 120 Гц екраном модель iPhone 12S. Очікується, що в цьому смартфоні з'явиться LTPO-панель зі здатністю змінювати частоту оновлення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»