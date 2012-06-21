ЗМІ повідомили, що найбільша в світі нафтова компанія Saudi Aramco більше не є найприбутковішою в світі. Цей титул перехопила Apple.

Виробник iPhone отримав за 2020 фінансовий рік 57,4 мільярда доларів, а Saudi Aramco лише 49 мільярдів.

Річний прибуток Saudi Aramco впав на 44% в 2020 році. Минулого року ціни на нафту на короткий час опускалися нижче нуля, крім того, знижувався видобуток. А в Apple комерційні справи йшли майже як і раніше – люди продовжували купувати айфони і айпеди.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

