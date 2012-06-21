Відзначимо, що раніше Apple вже випускала ноутбуки з надміцного матеріалу. Правда, було це набагато раніше, ніж лінійка MacBook встигла з'явитися на світ. Йдеться про PowerBook G4 Titanium, що вже стали легендарними, які вироблялися з 2001 по 2003 роки. Що ж до термінів появи титанових MacBook і вже тим більше iPhone – про це поки немає ніякої точної інформації.

У мережі з'явилася інформація про свіжий патенті Apple. Завдяки йому стало відомо, що компанія працює над новим методом створення своєї техніки (MacBook, iPhone і т.д), який має на увазі використання титану в якості матеріалу.

За словами фахівців, титанові ноутбуки та смартфони будуть не тільки міцнішими, а й компактними, пише 9to5Mac. Пов'язано це з тим, що використання титану створює меншу товщину стінок девайсів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»