Представники компанії Apple розповіли про нову операційну систему, яка отримала назву macOS Big Sur. Яким же змінам піддалася система?



Найбільше змінився дизайн системи. Відзначають, що тепер вона стала більш схожа на iPadOS, тобто з'явилося більше напівпрозорості і затемнень, значки додатків майже повністю запозичені у iOS. Але творці зазначили, що індивідуальності Mac не позбавився.



Ще одне важливе доповнення – захист даних. Mac і до цього були надійні, але тепер з'явилися нові зручності. Наприклад, для кожної програми з'явиться вкладка з правилами щодо захисту даних, які діють в конкретному додатку. Творці відзначили, що користувачі мають право знати, яка інформація про них буде збиратися пристроєм. Тому цю функцію зроблять дуже зручною для людей, вся інформація буде зведена в таблички, подібні етикеток на продуктах.



Оновленню піддався і браузер Safari. Тепер він став більш персоналізованим. Користувачі можуть вибрати власний фон для сторінки пошуку, а також особисто під себе підлаштувати потрібні вкладки і всілякі розділи. Так само розробники розповідають, що браузер буде мати можливість перекладу на 7 мов.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»