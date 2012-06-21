У мережі з'явилася інформація про патентну заявку Apple. Завдяки їй стало відомо, що компанія винайшла клавіатуру з міні-дисплеями в кожній клавіші. Але що більш важливо – в тому ж патенті йдеться, що новинка використовуватиметься не тільки в автономних клавіатурах, але і в ноутбуках компанії.

Кожна кнопка нового винаходу містить невеликий OLED-дисплей, повідомляє MacRumors. На них відображатимуться окремі символи, які зможуть мінятися. Тим самим, Apple зможе домогтися зміни мови девайса без необхідності проводити гравіювання і створювати окремі логічні ланцюжки для цього.

Що ж до матеріалів клавіш, то тут пропонується використовувати скло, кераміку, полімерні і навіть кристалічні матеріали, наприклад сапфір. Відзначимо, що нова клавіатура в своїй філософії явно покладається на ідеї, закладені Apple ще в Touch Bar.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

