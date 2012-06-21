У мережі з'явилася інформація про новий патент Apple. Як з’ясувалося, компанія винайшла новий спосіб охолодження своїх ноутбуків. Найцікавіше, що корисним цей метод буде лише для лінійки MacBook Pro, тому що на Air відсутні кулери.

Суть методики полягає в додаванні у ноутбуки висувних ніжок, здатних підняти задню частину корпусу девайса, пише MacRumors. Таким чином, портативний комп'ютер зможе краще пропускати повітря, тим самим охолоджуючи весь корпус.

Що цікаво, Apple також додала в документ зниження температури корпусу ноутбука через висувний блок з вентиляційними гратами на нижній кришці. Так, в момент, коли ця кришка відкрита, частота процесора може підвищуватися автоматично, покращуючи продуктивність ноутбука. При цьому можна не боятися, що пристрій буде надмірно нагріватися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»