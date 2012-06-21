Apple випустила перший ARM-процесор для комп'ютерів і ноутбуків лише в листопаді 2020 року. Рішення вийшло проривним, незважаючи на свою 8-ядерність. Але це все було лише розігрівом, адже в найближчі два роки компанія має намір випустити комп'ютери на 32-х і 64-ядерному ARM-чіпах.

І якщо перший очікується вже в кінці 2021 року, то 64-ядерну версію Apple Silicon доведеться чекати як мінімум до 2022-го, повідомляє NotebookCheck.

Опублікував витік популярний інсайдер під ніком LeaksApplePro в своєму особистому Twitter-акаунті. Він заявив, що розповість подробиці трохи пізніше.

Нагадаємо, що раніше в мережі вже з'являлася інформація про підготовлюваний процесорі Apple M1X. Він повинен отримати 12 робочих ядер, 8 з яких будуть високопродуктивними. Очікується, що використовують новий чіп в MacBook Pro 16 «і, можливо, оновленому MacBook Pro 13», який після редизайну може стати MacBook Pro 14».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

