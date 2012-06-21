Компанія Apple вже рік розробляє новий пристрій для зарядки смартфонів останнього покоління. Йдеться про бездротовий магнітний акумулятор. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, новинку планували представити через кілька місяців після презентації iPhone 12, яка відбулася в жовтні 2020 року.

Відзначається, що бездротовий акумулятор буде сумісний з MagSafe – пристроєм, призначеним для миттєвого примагнічування і більш швидкої зарядки. Джерела видання стверджують, що корпус акумулятора, ймовірно, виконають з білого прогумованого матеріалу.

При цьому майбутня розробка відрізняється від чохлів Smart Battery Case від Apple. Вони, в свою чергу, збільшують заряд акумулятора, наприклад, смартфона iPhone 11 Pro Max, а також додатково захищатимуть гаджет.

Раніше повідомлялося, що iPhone 13, який повинні представити в 2021 році, може і зовсім залишитися без провідної зарядки. За інформацією авторитетного інсайдера Джона Проссером, принаймні у одного з iPhone 13 не буде зарядного роз'єму. Використовувати можна буде тільки магнітну бездротову зарядку MagSafe.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»