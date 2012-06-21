Нещодавно, з подачі Reuters, в мережі з'явилася нова хвиля чуток про перший електрокарі Apple. Судячи за даними видання, компанія, нібито, готує його випуск вже в 2024 році. Але популярний інтернет-інсайдер і аналітик Мінг-Чі Куо вважає інакше.

На думку експерта, творець iPhone і iPad випустить «революційний» автомобіль з електродвигуном пізніше очікуваного, передає MacRumors. Мінг-Чі Куо «ставить» на 2025-2027 роки, але допускає, що це також може статися після 2028 року. За його словами, компанія досі не визначилася з фінальними специфікаціями автомобіля, так що користувачам не варто розраховувати на швидкий анонс.

Нагадаємо, що журналісти Reuters, в своєму матеріалі, писали про використання в електрокарі Apple якихось «революційних» батарей. Їх відмітною особливістю повинні стати знижена вартість зарядки і збільшена дальність ходу автомобіля.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»