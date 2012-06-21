Аналітик Tianfeng International Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo), відомий своїми точними прогнозами про пристрої Apple, поділився новою порцією інформації про майбутній VR-шоломі американського виробника. За його словами, Apple додасть у свій VR-шолом 15 камер.

Також експерт розповів, для чого гарнітурі змішаної реальності Apple потрібно стільки камер. Так, він зазначив, що вісім камер забезпечуватимуть візуалізацію доповненої реальності, тоді як шість камер відповідатимуть за «інноваційну біометрію». І нарешті остання камера потрібна для розпізнавання навколишнього середовища. Поставлятися датчики будуть компанією Largan.

Передбачається, що перший VR-шолом Apple побачить світ у наступному році. Мінг-Чі Куо поділився, що прототипи гарнітури зараз мають масу 200-300 грамів, однак Apple слід зменшити їх вагу до 200 грамів для конкурентоспроможності.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»